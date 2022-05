Milan, Ibrahimovic operato al ginocchio: ecco i tempi di recupero

Novità sulle condizione fisiche dello svedese

Il Milan e il suo trascinatore Zlatan Ibrahimovic sono reduci dalla vittoria dello scudetto. L'attaccante svedese non ha vissuto una stagione entusiasmante visti i numerosi problemi al ginocchio. Il club rossonero, tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, ha annunciato che il giocatore si è sottoposto ad un intervento al ginocchio sinistro. Ibra dovrà stare lontano dal campo per circa 7-8 mesi.

Dopo aver vinto da grande leader lo scudetto con il Milan, Ibrahimovic non ha voluto perdere tempo e ha scelto di operarsi appena dopo i festeggiamenti. Come comunicato dal club rossonero, l'intervento era in programma da tempo: quest'immediatezza, unite alle dichiarazioni dell'attaccante svedese dei giorni scorsi, portano a pensare che Ibra voglia continuare a giocare anche il prossimo anno nonostante il lunghissimo stop.