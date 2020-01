Milan, Ibrahimovic: “Questa è casa mia, ho ancora voglia. CR7? Uno stimolo”

Giornata di presentazione per Zlatan Ibrahimovic, tornato nella Milano rossonera a distanza di sette anni e mezzo dall’ultima volta. Queste le sue parole.

MILAN – “L’ultima esperienza qui è stata molto positiva, con i tifosi ho un ottimo rapporto: l’importante è che diano il loro supporto alla squadra. Con il loro aiuto tutto è più semplice. Io sono pronto, spero di giocare pure oggi”.

SCELTA – “Dopo l’ultima partita con i Los Angeles Galaxy ho ricevuto la chiamata di Paolo. Ho avuto più richieste a 38 anni che quando ne avevo 28. A quest’età cerchi l’adrenalina, non giochi per i soldi. Ci sono state tante chiamate dopo l’Atalanta, ho parlato con Boban ed eccomi qua. L’ultima volta ho lasciato il Milan senza il mio ok. Questa è casa mia, mi ha ridato la felicità di giocare a calcio dopo Barcellona. Ho tantissima voglia, non ho perso la passione per quello che faccio”.

SQUADRA – “Ho visto la squadra da lontano, ha le qualità per fare meglio. L’obiettivo non è uno sprint da 100 metri, ma una maratons. Bisogna lavorare e crederci. Il Milan è sempre il Milan, la storia non si può cambiare: se non ci credevo non sarei qui”.

TEMPO – “Ogni anno è diverso dal punto di vista fisico, mentalmente invece no L’esperienza ti porta a fare cose differenti, sai cosa fare e cosa no. E’ chiaro che adesso non gioco come dieci anni fa, è impossibile. A quest’età, invece di correre, puoi tirare da quaranta metri. So cosa devo fare per fare gol, assist e vincere i contrasti aerei. Zlatan c’è ancora”.

OBIETTIVO – “Voglio divertirmi, stare bene ed aiutare i compagni. Voglio migliorare la situazione”.

CR7 – “Cristiano Ronaldo? E’ bello che sia qui, è uno stimolo”.

