Milan, Ibrahimovic salta la prima di A ma Pioli si fida di Giroud

Il club rossonero avvierà la nuova stagione senza lo svedese

Stefano Pioli dovrà rinunciare a Zlatan Ibrahimovic nella prima giornata di Serie A. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, il club rossonero sarebbe orientato a scegliere la strada della cautela per trattare il rientro dall'infortunio del campione svedese che, va ricordato, aveva concluso anzitempo la scorsa annata per un problema al ginocchio. Il recupero procede come previsto, ma senza fretta: sarebbe quindi quasi impossibile vederlo in campo all'esordio con la Sampdoria, così come al secondo impegno con il Cagliari. L'obiettivo sono infatti i due big match post-pausa delle nazionali: i rossoneri affronteranno infatti prima la Lazio e poi la Juventus. La cosa importante per il Milan -riporta la Gazzetta- è non avere un bisogno urgente del carisma e dell’esperienza di Zlatan. Proprio per questo Giroud, già calato nel panorama italiano, anche da un punto di vista linguistico, è un acquisto molto importante. Forse più importante di quanto tanti scettici avessero previsto. Pioli si fida del francese e non è turbato dall'assenza di Zlatan.