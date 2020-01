Milan, Ibrahimovic: “Segno e mi sento vivo. Sto bene fisicamente”

Il Milan passa sul campo del Cagliari grazie a Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese commenta la vittoria ai microfoni di Sky Sport: “Per un attaccante è sempre importante stare davanti alla porta e cercare di far entrare il pallone. I gol arrivano, anche se ho sbagliato qualche pallone all’inizio della partita. Devo giocare per entrare in forma. Ogni gol che faccio esulto da Dio e questo mi fa sentire vivo. Il mister pensa alla mia età, ma non c’è problema. Il fisico deve seguire il cervello. Oggi abbiamo giocato con due attaccanti ed è andato bene. L’importante è aver conquistato i tre punti. Oggi è la seconda partita e abbiamo portato a casa tre punti. Bisogna continuare. Si soffre, ma quando si lavora torna tutto. Rinnovo? Prima devo vincere il campionato, ma è difficile”.