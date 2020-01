Milan, Ibrahimovic: “Sicuro al 100% che ci rialzeremo”

Debutto con la maglia del Milan nella ripresa per Zlatan Ibrahimovic che non è riuscito a fare gol alla Sampdoria. Lo svedese ha parlato ai microfoni dopo la partita pareggiata a San Siro: “Oggi ho provato tanta emozione e tanta adrenalina. Era bello, molto bello. Mi ha dato l’adrenalina per giocare altri dieci anni. Il gol? Ho provato, il sogno era segnare e fare il segno di Dio sotto la curva, sono sicuro che arriverà. Sono soddisfatto solo se vinco la partita, mi piace vincere. La cosa positiva è che ero in campo dopo tre mesi e a San Siro, mi è mancato tanti anni. Sono qua e vedrò di continuare a stare dentro San Siro. Manca fiducia nell’ultima parte di campo, proverò a dare fiducia a tutti. I tifosi ovviamente non sono contenti per i risultati, dobbiamo allenarci, soffrire e dare il massimo. Sono 100% sicuro che ci possiamo rialzare, passo dopo passo”.