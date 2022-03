Milan, Ibrahimovic: “Smetterò quando vedrò qualcuno più bravo di me”

Parole forti dell'attaccante del Milan

L' attaccante di Milan e Svezia, Zlatan Ibrahimovic ha parlato dei suoi piani per il futuro ai microfoni della Uefa. “Il futuro non è ancora pianificato. Vediamo cosa accadrà dopo. Non voglio rimpiangere di aver lasciato il calcio troppo presto perché poi potrei pentirmene per il resto della mia vita. Voglio giocare il più a lungo possibile. La realtà è che giocherò finché non vedrò che qualcuno è più bravo di me. Ecco perché gioco ancora. So che un giorno tutto sarà finito, e succederà quando non avrò più adrenalina. Questo è il problema di ogni calciatore, perché quando giochi a calcio hai continue scariche. E non otterrai mai questa adrenalina facendo qualcos'altro, perché siamo programmati per mangiare l'erba. Ogni giorno facciamo la stessa cosa".