Milan, Ibrahimovic torna a Milano: “Dio è tornato e vi guarda”

Zlatan Ibrahimovic è pronto a scendere ancora in campo per guidare il Milan verso nuovi traguardi. L’attaccante svedese ha fatto sapere ai suoi followers di essere tornato a Milano. Tuttavia lo ha fatto in modo decisamente originale. Ha postato una sua foto intento a osservare il quartiere dal balcone della sua abitazione in zona Garibaldi. Eloquente il suo commento: “Dio è tornato e vi guarda”. Poi un altro messaggio criptico, rimosso in seguito: “La mia passione, il mio lavoro. Ricordatevelo”. Segnali sul futuro che lo vorrebbero lontano dal Milan?