Milan, il gol di Leao dopo sei secondi frantuma tutti i record europei

L’attaccante del Milan Leao ha stabilito un record formidabile oggi nel match contro il Sassuolo. Gol dopo sei secondi e settantasei centesimi e calciatore che entra nella storia della Serie A segnando il gol più veloce di sempre (è anche il gol più veloce segnato in un campionato europeo). Sassuolo-Milan verrà ricordata per la rete lampo con cui il portoghese ha battuto Consigli alla prima azione della partita, avviata da Brahim Diaz e Calhanoglu per la battuta da centrocampo.