Milan, il taglio di capelli choc di Kessie

Calciatore totalmente diverse dopo il taglio

Franck Kessie ha cambiato look totalmente prima di partire per la Coppa d'Africa. Il calciatore del Milan ha deciso di darci un taglio clamoroso e sui social ha presentato a tutti il suo nuovo scioccante look. Intanto non si registra alcun passo avanti nella trattativa per il rinnovo e il Milan non ha intenzione di scostarsi da quei 6,5 milioni all'anno proposti già da tempo. L'unica strada sembra dunque essere quella di una retromarcia del giocatore.