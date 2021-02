Milan, il tifoso Salvini non perdona: “Che pena. Lo Spezia sembrava il Barcellona…”

Non è andata giù a Matteo Salvini, noto politico e tifoso del Milan, la sconfitta dei rossoneri maturata contro lo Spezia nella 22^ giornata di campionato. Una gara strana, come dichiarato anche dai diretti interressati di casa milanista, e che ha provocato diverse reazioni. Proprio il rappresentante della Lega, sul suo profilo Instagram, si è lasciato andare ad uno sfogo piuttosto severo.

Milan, il tifoso Salvini non ci sta

“Ragazzi, che pena il Milan questa sera. Onore allo Spezia che sembrava il Barcellona…”, ha scritto Salvini quasi scoraggiato dalla prova del Diavolo. “Quando in campo (come nella vita) non combatti e non ci metti anima, testa e cuore, non vai lontano. Notte serena Amici”, ha scritto affrancato il noto politico italiano nella notte dopo la sfida di campionato. Non sono mancate le reazioni al suo post tra commenti favorevoli al suo sfogo e altri meno…