L’eco della vittoria nel derby non si è ancora fermato in casa Milan. I rossoneri sono in testa alla classifica in solitaria grazie alla vittoria ottenuta contro l’Inter. E la squadra di Stefano Pioli non sembra porsi più limiti. Un esempio lo ha fornito Leao attraverso i propri account social. L’attaccante brasiliano ha postato una foto con una didascalia eloquente: “Sensazione unica vincere questo derby, molto contento della mia squadra”.