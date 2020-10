Milan, in vista del derby due buone notizie per Pioli: Ibra vola e torna Romagnoli

Il Milan respira in vista del derby con l’Inter in programma il 17 ottobre. Il mister Stefano Pioli ha potuto gioire per il ritorno a Milanello di Zlatan Ibrahimovic che oggi ha giocato 90′ minuti con la squadra Primavera. Svedese in ottime condizioni fisiche nonostante i 16 giorni rinchiuso in casa per il Covid. Una notizia positiva per il tecnico rossonero così come quella del ritorno di Romagnoli. In vista del derby il Milan può già sorridere e Ibrahimovic su Instagram ha scritto di sentire aria pura.