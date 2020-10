Milan inarrestabile: 3-0 allo Spezia, rossoneri a punteggio pieno

Il Milan continua la sua marcia in campionato. I rossoneri non perdono una gara dal marzo scorso, quando vennero sconfitti in casa dal Genoa. Oggi a far le spese dell’ottimo momento di forma della squadra di Pioli è lo Spezia: i liguri neopromossi incassano un durissimo 3-0 a San Siro.

LA GARA

Non è una passeggiata per il Milan. Lo Spezia si rende maggiormente pericoloso e impegna severamente Donnarumma. Il portiere rossonero è chiamato all’intervento su un passaggio arretrato sbagliato da Calabria e su un tiro di Verde in pieno recupero. Anche i liguri rischiano grosso su una conclusione di Colombo da distanza ravvicinata deviata provvidenzialmente in angolo. Al 58′ la gara si sblocca: cross di Calhanoglu per Leao che sul secondo palo insacca. Passano 18 minuti e i rossoneri arrivano al raddoppio con un contropiede perfetto finalizzato da Theo Hernandez che batte Rafael con un diagonale imparabile. Al 79′ ecco il tris con Leao che si infila in area e raccoglie la sponda di testa di Kessie. Il Milan resta a punteggio pieno dopo tre turni e inizia a sognare in grande.