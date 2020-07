Milan inarrestabile: battuto anche il Parma. Pari Napoli, sorride la Samp

Il Milan non si ferma più. La squadra di Pioli soffre contro il Parma, ma infila l’ottavo risultato utile consecutivo e ipoteca seriamente la partecipazione alla prossima Europa League. Non brilla il Napoli, che strappa un pari faticoso sul campo del Bologna. I felsinei mantengono la top 10 grazie anche alla caduta del Cagliari che va al tappeto contro la Sampdoria. I blucerchiati mettono a segno un colpo preziosissimo in ottica salvezza.

MILAN-PARMA – Il Milan non si ferma più. I rossoneri devono fare i conti con una partenza tutt’altro che esaltante. Il Parma trova il vantaggio sul finire del primo tempo con Kurtic, bravo a inserirsi sul passaggio di Grassi. Nella ripresa, però, gli uomini di Pioli mettono la freccia. Prima arriva il pareggio con un missile di Kessie che trafigge un incredulo Sepe alla sua sinistra. Poi tocca a Romagnoli insaccare con un perfetto colpo di testa su assist di Calhanoglu. Lo stesso Calhanoglu chiude i giochi nel finale con un perfetto diagonale di destro. La gara termina 3-1 per il Milan.

BOLOGNA-NAPOLI – Il Bologna cerca punti per mantenere intatte le speranze europee. Tuttavia dopo pochi minuti passa avanti il Napoli grazie a Manolas che sorprende la retroguardia rossoblu e insacca. I felsinei sfiorano il pari con Mbaye, che segna, ma viene pescato in leggero fuorigioco. Nella ripresa gli uomini di Mihajlovic schiacciano gli avversari e trovano il pareggio con Barrow che batte Meret con una conclusione a giro. Danilo colpisce un palo clamoroso nel finale. Finisce 1-1.

SAMPDORIA-CAGLIARI – La Sampdoria allunga prepotentemente in zona salvezza. I blucerchiati battono nettamente il Cagliari. Sblocca l’incontro Jankto, servito da una sponda di Linetty. Poi arriva il raddoppio di Bonazzoli con una gran sassata. Nella ripresa i sardi non reagiscono e la Samp chiude l’incontro con la doppietta di Bonazzoli che sigla il 3-0 in spaccata.