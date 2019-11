Milan, incontro con Raiola: parte la missione per ingaggiare Ibrahimovic

Non solo il Bologna: come si sa, Zlatan Ibrahimovic, archiviata l’esperienza negli Stati Uniti con i Los Angeles Galaxy, è pronto a tornare in Europa. Uno dei club più interessati è senza dubbio il Milan, già sua ex squadra, che ha bisogno di un giocatore della sua personalità e della sua classe per riprendere il cammino, dopo un primo scorcio di Serie A da dimenticare. Oggi pomeriggio, mercoledì 20 novembre, l’agente Mino Raiola si trovava nella sede dei rossoneri di Via Aldo Rossi a Milano per parlare con i dirigenti Paolo Maldini e Zvonimir Boban proprio della trattativa che riguarda lo svedese. A Ibra e alla famiglia piacerebbe tornare a Milano, sponda rossonera, ma servono garanzie tecniche ed economiche. Per ora solo un sondaggio, ma presto sono attese novità.