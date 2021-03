Milan, incubo infortuni: l’esito degli esami di Ibrahimovic, Calhanoglu e Rebic

Il Milan è uscito dallo stadio Olimpico di Roma con i tre punti ma anche con le “ossa rotte”. Il Diavolo deve fare i conti con diversi problemi fisici tra cui quello molto rilevanti a Zlatan Ibrahimovic.

Nella mattinata odierna lo svedese, insieme ad Hakan Calhanoglu e Ante Rebic, si è sottoposto ad esami per verificare le condizioni e i tempi recupero. Per i tre calciatori situazioni ben differenti.

Ibrahimovic ha riportato la lesione del muscolo dell’adduttore sinistro e sarà rivalutato non prima di dieci giorni, dunque dovrà saltare sicuramente le partite con Udinese, Verona e Napoli. Probabile il suo rientro dopo la sosta per le Nazionali. Calhanoglu ha riportato un edema ai muscoli mediali della coscia sinistra e verrà rivalutato nei prossimi giorni. Buone notizie per Rebic, i cui esami hanno dato esame negativo e potrebbe essere a disposizione di Pioli a breve.