Milan, infortunio Ibrahimovic: gli esiti degli esami strumentali

Zlatan Ibrahimovic trascinatore di questo Milan che vola in campionato è in ansia dopo l’infortunio dell’attaccante avvenuto ieri al San Paolo. Lo svedese ha accusato a fine gara un problema muscolare al flessore della gamba sinistra, dopo uno scatto. Lo staff medico rossonero ha subito applicato un bendaggio alla coscia infortunata e Zlatan ha seguito il finale di partita dalla panchina. In mattinata sono stati effettuati gli esami strumentali e la risonanza magnetica ha confermato una “lesione al muscolo del bicipite femorale della coscia sinistra”. Un esame di controllo verrà effettuato tra circa 10 giorni. Quindi, almeno fino ai primi di dicembre Ibra non sarà disponibile. Salterà di sicuro le partite contro Lilla e Fiorentina e, a meno di un recupero record, anche quella contro il Celtic.