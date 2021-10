Milan, infortunio Rebic: distorsione alla caviglia e Champions a rischio

Il croato infortunatosi contro il Verona

Una vittoria importante contro il Verona ma anche un infortunio che non lascia sereno l'ambiente. Parliamo della situazione in casa Milan dopo il 3-2 all'Hellas nel turno di campionato appena disputato. Il Diavolo, dopo il forfait causa Covid di Theo Hernandez e gli acciacchi di diversi altri calciatori, deve fare i conti con l'infortunio di Ante Rebic .

Un problema ad un piede per l'attaccante croato, che al 37' della prima frazione del match contro il Verona ha chiesto e ottenuto il cambio. Pioli non ha potuto far altro che richiamarlo in panchina inserendo al suo posto Rafael Leão.