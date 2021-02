Milan-Inter, la reazione social del tifoso rossonero Matteo Salvini…

L’ha presa con sportività, questa volta, Matteo Salvini. Il noto politico della Lega, tifosissimo del Milan, ha commentato il derby perso contro l’Inter nel pomeriggio di domenica. Netto il 3-0 con il quale la squadra di Antonio Conte ha battuto quella di Stefano Pioli ed è per questo che il fan del Diavolo non poteva che accettare il k.o. e scherzarci su…

Milan-Inter, la reazione social di Salvini

“Avendo finito le pere, mi spremo 1, 2, 3 arance… “, ha scritto con tanto di foto Matteo Salvini su Instagram dopo il derby di Milan. Maglia rossonera ancora indossata, il politico ha scelto la via dell’ironia per commentare la sconfitta subita dalla sua squadra del cuore. “Quando perdi contro qualcuno di più forte, non ci sono scuse: onore ai vincitori”. Un messaggio che è stato apprezzato da diversi utenti che seguono il politico che, come ogni settimana, non poteva far mancare il suo commento alla gara del Diavolo…