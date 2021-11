Milan-Inter, le formazioni ufficiali

Pioli e Inzaghi hanno indicato i rispettivi 11 che scenderanno in campo dal 1'

Milan-Inter si gioca questa sera alle 20:45. Il derby di Milano torna a vedere le due formazioni lottare per la vetta della classifica o per lo meno per ambizioni di altissima classifica. I rossoneri arrivano dal trionfo contro la Roma in campionato, i nerazzurri da quello contro l'Udinese. Sciolti i dubbi di formazione dei rispettivi allenatori Pioli e Inzaghi.