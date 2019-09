Milan-Inter, le probabili formazioni

Un derby attesissimo, quello che questa sera, alle 20.45, opporrà Milan ed Inter. I rossoneri, reduci dalla vittoria di Verona, vogliono dare continuità ai propri risultati, mentre i nerazzurri, che fin qui hanno vinto tutte e tre le gare di campionato, vogliono mantenere la leadership del torneo.

LE SCELTE DI GIAMPAOLO – Marco Giampaolo, tecnico del Milan, dovrebbe optare per un 4-3-1-2, con Donnarumma tra i pali, Conti, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez in difesa, Kessié, Biglia e Calhanoglu a centrocampo con Paquetà a supporto del tandem Suso-Piatek.

LE SCELTE DI CONTE – Antonio Conte, allenatore dell’Inter, dovrebbe rispondere con un 3-4-2-1, nel quale Politano e Sensi saranno chiamati ad assistere l’unica punta Lukaku. In mezzo al campo spazio per Barella e Brozovic con Asamoah e Candreva sulle corsie esterne, mentre in difesa, a protezione di Handanovic, ci saranno Godin, De Vrij e Skriniar.

Queste le probabili formazioni del match:

Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Paquetà; Suso, Piatek. Allenatore: Giampaolo

Inter (3-4-2-1): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Asamoah; Politano, Sensi; Lukaku. Allenatore: Conte