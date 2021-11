Milan-Inter, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20.45

Milan-Inter si gioca questa sera, domenica 7 novembre 2021 alle 20:45. Il derby di Milano torna a vedere le due formazioni lottare per la vetta della classifica o per lo meno per ambizioni di altissima classifica. I rossoneri arrivano dal trionfo contro la Roma in campionato, i nerazzurri da quello contro l'Udinese.

Milan-Inter, le probabili formazioni

Questi i possibili 22 di Milan-Inter scelti da Pioli e Inzaghi:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Kalulu; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

Dove vedere il match

Milan-Inter, posticipo domenicale della dodicesima giornata di Serie A, andrà in scena come detto questa sera, domenica 7 novembre, allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Milano. Il calcio d'inizio della sfida tra la formazione di Stefano Pioli e quella di Simone Inzaghi è in programma alle ore 20:45 e chiuderà il turno di campionato.

Milan-Inter sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su DAZN previo abbonamento. Sarà possibile assistere al derby della Madonnina su una moderna smart tv oppure, per quanto riguarda gli altri televisori, grazie a una console PlayStation 4/5 o Xbox, a dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o a un TIMVISION Box.

La sfida tra le due milanesi sarà visibile su DAZN ovviamente anche in diretta streaming. Basterà scaricare l'app della piattaforma, oppure collegarsi al sito ufficiale, in entrambi i casi grazie a dispositivi come un pc, uno smartphone o un tablet.