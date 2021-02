Milan-Inter streaming e diretta, dove vedere il match oggi

Milan-Inter si gioca oggi domenica 21 febbraio 2021 alle ore 15.00. La sfida tra le due milanesi che vale i vertici della classifica di Serie A avrà il suo inizio nel pomeriggio e dirà chi tra le due potenze avrà la forza di comandare il campionato.

Milan-Inter, le probabili formazioni

Pochi dubbi di formazione per il Milan di Stefano Pioli che dovrebbe affidarsi a Donnarumma in porta; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez in difesa; Tonali e Kessié in mezzo al campo; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic alle spalle dell’unica vera punta Ibrahimovic. Scelte già compiute anche per Conte. Handanovic tra i pali. Difesa classica a tre con Skriniar, De Vrij e Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic i cinque di centrocampo. In avanti solito duo d’attacco composto da Lukaku e Lautaro Martinez.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La sfida tra Milan-Inter si gioca come detto oggi, domenica 21 febbraio 2021, allo stadio San Siro di Milano. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15:00. Il derby tra Milan e Inter, valido per la 23^ giornata di Serie A, è un’esclusiva DAZN, detentrice dei diritti di tre partite su dieci per ogni giornata di Serie A. La diretta tv avverrà anche su DAZN1, canale numero 209 del decoder di Sky disponibile per chi ha aderito all’offerta Sky-DAZN.

In ogni caso il derby di Milano tra rossoneri e nerazzurri sarà visibili anche in live streaming sempre con DAZN. Per vedere la partita di San Siro occorrerà accedere al sito DAZN, registrarsi e sottoscrivere un abbonamento, per poi potersi godere l’evento tramite il portale o scaricando l’app di DAZN su smart tv, smartphone o tablet.

In alternativa, sarà possibile collegare il computer al televisore utilizzando un cavo ad alta definizione o dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.