Milan, Inzaghi contro il falso mito della 9: “Non c’è nessuna maledizione”

La maglia numero 9 del Milan è sempre stata indossata da grandissimi attaccanti. Da Van Basten a Weah, passando per Inzaghi. Da anni però sulla maglia numero 9 aleggia una leggenda riguardo ad una presunta ‘maledizione’. I successori di Pippo Inzaghi non sono mai riusciti a scrivere pagine importanti della storia rossonera e hanno sempre sentito la pressione.

NESSUNA MALEDIZIONE – E’ lo stesso Inzaghi però a smentire queste voci. Queste le sue parole a SkySport a riguardo: “A me viene da sorridere, mettere la maglia numero 9 del Milan è dura per tutti, ma la maledizione non esiste. Se la maglia 9 la mettesse Ibrahimovic la maledizione finirebbe immediatamente, come quando io avrei dovuto avere la maledizione di Van Basten e Weah. Non era giusto ritirare la mia maglia, non è stata ritirata a Van Basten, è una maglia importante che ritornerà a fare goal“.