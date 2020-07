Milan-Juventus, alta tensione Ibrahimovic: le parole di Cristiano Ronaldo prima del rigore

Milan-Juventus è stata anche la sfida tra i due campionissimi Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Da una parte un gol e un assist decisivi per i rossoneri, dall’altra una rete, poi risultata inutile al fine dell’esito della gara. Il duello personale tra i fuoriclasse del Diavolo e della Vecchia Signora ha visto anche un curioso siparietto andato in scena in un momento decisivo del match: il calcio di rigore in favore del Milan.

Alta tensione Ibrahimovic-Cristiano Ronaldo

Il Milan sotto di due reti ha avuto modo di tornare in partita grazie al tiro dagli undici metri concesso per fallo di mano di Bonucci. Ibrahimovic si è presentato sul dischetto e con la solita freddezza ha realizzato. Ma non è sfuggito il comportamento di Cristiano Ronaldo negli attimi prima della battuta del penalty.

Infatti, il portoghese si è posizionato alle spalle del rivale e, con l’intento di deconcentrare il tiratore rossonero, si è rivolto a Szczesny, suo compagno e portiere: “Questo lo conosci, paralo!”. Incitamento per il polacco ma allo stesso tempo un messaggio allo svedese che, dal canto suo, però, non si è fatto distrarre. Zlatan ha segnato e la prima reazione è stata quella di cercare lo sguardo di CR7. Sorriso beffardo per il centravanti del Milan che non ha trovato gli occhi dell’attaccante della Juventus, già a testa bassa, forse comprendendo che la partita si sarebbe messa decisamente in salita…

