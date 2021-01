Milan-Juventus diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Milan-Juventus si gioca oggi, mercoledì 6 gennaio 2021, la sfida valida per la 16^ giornata di Serie A. Big match a San Siro tra la capolista e la Vecchia Signora, colpita dai tanti casi di coronavirus. Match che si annuncia molto interessati con diversi duelli diretti che potrebbero decidere l’esito della gara.

Milan-Juventus, le probabili formazioni

Squadre decise, non senza qualche problema dovuto a infortuni o casi di Covid. Il Milan, senza Ibrahimovic, si affida a Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao. La Juventus, invece, attende l’esito dei tamponi per il coronavirus viste le due assenze recenti di Alex Sandro e Cuadrado. Pirlo dovrebbe scegliere i seguenti calciatori: Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt, Danilo; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt, Danilo; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Milan-Juventus si giocherà, come detto, oggi mercoledì 6 gennaio 2021. Il calcio d’inizio tra la formazione rossonera e quella bianconera è in programma alle ore 20.45. La supersfida di San Siro chiuderà dunque la giornata calcistica del giorno dell’Epifania. La direzione di gara è affidata all’arbitro Irrati. Milan-Juventus sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky che ha acquisito i diritti per la trasmissione di 7 partite su 10 di ogni giornata di Serie A. In particolare, sarà possibile assistere alla sfida tra la formazione di Stefano Pioli e quella di Andrea Pirlo sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e sul numero 251 del satellite.

Sarà possibile assistere alla grande sfida tra Milan e Juventus non soltanto in tv, ma anche in live streaming grazie a Sky Go, l’applicazione che Sky mette a disposizione degli abbonati e che si può facilmente scaricare sul proprio pc, smartphone o tablet.

Un’ulteriore alternativa è rappresentata da Now Tv, servizio di streaming live e on demand di Sky grazie al quale si può scegliere il meglio della programmazione satellitare. Si potrà assistere anche a Milan-Juventus previo l’acquisto di uno dei pacchetti a disposizione.