Milan-Juventus: le formazioni ufficiali

Complici i recenti passi falsi di Lazio e Inter, la Juventus marcia spedita verso il suo nono scudetto consecutivo. I bianconeri possono chiudere i conti con due turni d’anticipo mantenendo questo ritmo. Tuttavia prima bisogna evitare clamorosi scivoloni. Il primo ostacolo sulla strada dei campioni d’Italia in carica è rappresentato dal Milan. I rossoneri di Stefano Pioli sono in ottima forma, come testimoniano le tre vittorie e un pari nelle quattro uscite dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

A San Siro la sfida va in scena a partire dalle 21-45. Queste le scelte di formazione di Maurizio Sarri e Stefano Pioli:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Romagnoli, Kjaer, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Paquetà, Rebic; Ibrahimovic.

Juventus 4-3-3: Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Rabiot, Pjanic, Bentancur; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo.