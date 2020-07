Milan-Juventus streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi

Milan-Juventus si gioca oggi 7 luglio alle 21.45 a San Siro. La gara è valida per la 31^ giornata di Serie A. Rossoneri e bianconeri si affrontano per quello che sarà il big match di giornata. Ambizioni diverse ma stessa voglia di trovare i tre punti. Squadra di casa alla ricerca di punti per l’Europa, ospiti per consolidare il primato in classifica e sferrare il colpo decisivo alle inseguitrici.

Milan-Juventus, le probabili formazioni

Entrambe le squadra hanno diversi dubbi di formazione. Il Milan può contare sul ritrovato Zlatan Ibrahimovic, ma ha perso Castillejo e ha Calhanoglu in dubbio. La Juventus deve fare i conti con le squalifiche di de Ligt e Dybala e Sarri dovrà trovare le giuste alternative. Rossoneri che dovrebbero schierarsi con Donnarumma in porta, Conti, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernández in difesa. Kessié e Bennacer in mezzo al campo. Saelemaekers, Bonaventura e Calhanoglu che probabilmente sarà chiamato a strignere i denti, dietro all’unica punta Ibrahimovic. Solito 4-3-3 per la Juventus che vedrà Szczesny tra i pali. Cuadrado, Rugani, Bonucci e Danilo in difesa. Bentancur, Pjanic e Matuidi in mezzo al campo. Bernardeschi, Higuain e Cristiano Ronaldo in attacco.

Dove vedere la partita in diretta e streaming

La partita di questa sera tra Milan-Juventus sarà trasmessa da Dazn in diretta streaming. La gara valida per la 31^ giornata di Serie A sarà visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Inoltre, per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-Dazn, sarà possibile vedere Milan-Juventus sarà disponibile anche sul canale satellitare Dazn1 al numero 209 della piattaforma Sky. Gli utenti Dazn che hanno sottoscritto un abbonamento con Sky avranno anche la possibilità di seguire la partita in tv mediante la app presente sul decoder Sky Q.

La telecronaca della sfida sarà affidata a Pierluigi Pardo con il supporto di Francesco Guidolin al commento tecnico. Esiste poi l’opportunità di vedere il big match tra Milan-Juventus anche attraverso dispositivi mobili quali pc e notebook ma anche smartphone e tablet. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nella seconda occorrerà scaricare l’applicazione sviluppata per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare la partita dal palinsesto. In questo modo la partita potrà essere vista comodamente in diretta e streaming.

