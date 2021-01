Milan, Kessié: “C’è chi non crede in noi ci carica e motiva a fare meglio. E col pubblico…”

Interessante intervista rilasciata da Franck Kessié, centrocampista del Milan, ai microfoni de Il Giornale. L’ivoriano è senza dubbio uno dei protagonisti in positivo dell’annata fin qui disputata dal Diavolo che si trova ancora in corsa in Europa League e in vetta alla classifica di Serie A.

Kessié: “Chi non crede in noi ci carica”

“In tanti a non credere nello scudetto del Milan? Non so dare una spiegazione ma abbiamo un ringraziamento da rivolgere a queste persone. Questi ragionamenti e pronostici non fanno altro che motivarci ogni giorno di più. Sono le nostre vitamine. Penso che se avessimo il pubblico con noi, specie a San Siro, sarebbe molto meglio per noi. Perché ci darebbe una carica strepitosa, come è avvenuto in occasione di qualche pre-partita. E magari avremmo avuto qualche risultato migliore”, ha detto Kessié.

E anocra: “Scudetto un tabù? E perché mai dovrebbe esserlo? Noi abbiamo un mantra che ci ripete tutti i giorni mister Pioli: pensiamo a una partita alla volta. Adesso c’è il Cagliari, il resto non conta. Poi aggiungo: siamo il Milan, la storia parla per noi. E un club come il Milan non può sentirsi a disagio a parlare di scudetto. Non siamo da soli, naturalmente, a concorrere”.

Infine un pensiero sulla sua abilità nel tirare i rigori: “Fin dai tempi delle nazionali giovanili del mio paese, ho cominciato a calciare i rigori. Sono abituato. E soprattutto non ho paura di sbagliare. Tutte le volte che vado sul dischetto so benissimo che ho due possibilità: fare gol oppure sbagliare. E quindi non avverto alcuna pressione particolare“.