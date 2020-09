Milan, Kessié racconta: “Mi chiamano presidente perché sono il capo nello spogliatoio…”

Grande protagonista in campo nel Milan di Stefano Pioli, Franck Kessié si sta confermando leader del centrocampo rossonero e perfetto cecchino dagli undici metri in assenza di Zlatan Ibrahimovic. Il calciatore, in gol nel match di campionato contro il Crotone, ha commentato ai microfoni di Sky, la vittoria contro i calabresi ma soprattutto ha rivelato il motivo del suo inedito soprannome.

Kessié: “Ecco perché mi chiamano presidente”

La personalità non gli manca e, anzi, la conferma arriva anche dalle sue parole: “Perché mi chiamano ‘Il presidente’? Mi chiamano così perché sono il presidente della squadra”, ha scherzato Kessié che poi però ha proseguito: “Sono il capo dello spogliatoio. Devo ringraziare Pioli, perché lui è riuscito a dare tutto questo alla squadra. Adesso mentalmente stiamo bene e in campo si vede, tutti lottano su ogni pallone possibile ed è questo spirito che alla fine ti dà la vittoria in ogni partita. Non siamo ancora una big, però dobbiamo continuare su questa strada e dobbiamo lavorare senza montarci la testa e con questo spirito giusto fino alla fine”.

Insomma, non sarà veramente il presidente, ma senza dubbio Kessié è diventato uno dei leader indiscussi del Milan.

