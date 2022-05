Milan, Kessiè saluta: “Fiero di aver vestito questa gloriosa maglia”

Il messaggio d'addio del giocatore ivoriano

Come già annunciato nei mesi precedenti, Franck Kessiè ha deciso di non rinnovare il suo contratto col Milan e di approdare al Barcellona. Il centrocampista ivoriano è fresco di scudetto vinto domenica dai rossoneri a Reggio Emilia, siglando anche il terzo gol che ha chiuso la gara. Arrivato a Milano dall'Atalanta nell'estate 2017, Kessié è stato un punto di riferimento nelle ultime stagioni nel centrocampo del Milan. L'ivoriano è sceso in campo 227 volte, tra campionato, Coppa Italia e competizioni europee, con la maglia rossonera e ha realizzato 37 gol e 16 assist. Ora col Barcellona firmerà un contratto quadriennale. Il giocatore ha ringraziato e salutato il Milan e i suoi tifosi attraverso un messaggio sui propri canali social. Questo il messaggio: