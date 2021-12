Milan, Kjaer: “A Palermo avevo detto al mio agente dove avrei voluto giocare”

Simon Kjaer, difensore del Milan e della nazionale danese, ha parlato ai microfoni di Tv2 Sport

Il Milan potrebbe completare il pacchetto difensivo portando a San Siro il calciatore danese del Chelsea Christiansen. Ad accoglierlo potrebbe esserci Simon Kjaer suo connazionale che oggi ha parlato del mondo rossonero alla tv danese TV2 Sport: "E' stato un anno unico con alti e bassi. Tra i lati positivi - proprio come il 2020 - c'è sicuramente il mio anno fantastico sia con la nazionale che con il Milan. Questi sono i due anni in cui ho giocato al meglio nella mia carriera. Ho avuto l'onore di contribuire a riportare il Milan ai vertici della Serie A e in Champions League. Poi con la nazionale siamo arrivati alle semifinali dell'Europeo e ci siamo qualificati in modo assolutamente superbo per la Coppa del Mondo del prossimo anno. Il lato negativo è il terribile incidente a Eriksen durante Euro2020, il momento peggiore che abbia mai vissuto".