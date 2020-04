Milan, Kjaer: “Ibrahimovic è un vincente. Sul futuro…”

Simon Kjaer si era preso un posto da titolare nella difesa milanista, poi l’infortunio che lo ha costretto ai box. Come tutti i colleghi anche il difensore non vede l’ora di rientrare in campo e terminare la stagione. Intervistato dal Corriere Dello Sport l’ex Palermo ha toccato vari temi tra cui il rapporto con Ibrahimovic e il suo futuro.

IBRA – Tra lui e Ibra in passato ci sono state storie piuttosto tese. Era durante un Manchester United – Fenerbache che i due vennero allo scontro. Acqua passata sembrerebbe, come testimonia anche l’elogio del difensore a Zlatan: “Zlatan dà tanto. È un grande campione che ha vinto quasi tutto, con la sua presenza dà mentalmente la carica a tutta la squadra. È una persona che, anche in allenamento, vuole sempre vincere. Ha il suo stile e la sua voglia di non arrendersi mai è impressionante”.

FUTURO – Riguardo al futuro Simo Kjaer non ha dubbi: “Il mio sogno è rimanere al Milan. Ma è difficile pensare adesso quello che potrà succedere. Quando sarà il momento parleremo con la società. Io devo mettere la massima pressione sul mio club per convincerlo a concretizzare l’opzione per il mio riscatto. Sto lavorando anche adesso, che non si gioca, per migliorare non solo fisicamente ma anche mentalmente per restare al Milan“.