Milan, Kjaer: “Voglio chiudere qui la mia carriera”

Parla il difensore rossonero

RINNOVO - "Fin dall'inizio ho detto che volevo dare una mano importante alla squadra. Poter restare ancora al Milan è un sogno, non voglio stare in nessun altro posto, sto troppo bene qui. Sono orgoglioso di essere qui", ha detto Kjaer. E ancora: "Il Milan per me è sempre stato il club più grande del mondo, per la sua storia. Ho prolungato fino al 2024, spero di vincere qualcosa prima di andare via". Proprio sul futuro: "Voglio lasciare un segnale che un danese come me ha fatto qualcosa di importante nel Milan. Voglio finire qui la mia carriera, non nel 2024 perchè sono ancora giovane (sorride, ndr). Nel calcio però non bisogna guardare troppo avanti, io guardo giorno dopo giorno".