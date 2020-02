Milan, Krunic out un mese: frattura del terzo metatarso

Si ferma Rake Krunic. Il centrocampista del Milan si è procurato la frattura del terzo osso metatarsale del piede destro. Una brutta notizia per Pioli che dovrà fare a meno di lui per almeno un mese. Svanite dunque le speranze dello staff rossonero che sperava in un problema di lieve entità.

A comunicare lo stop del bosniaco è stato proprio il club rossonero con un comunicato apparso sul sito:

“AC Milan comunica che Rade Krunić è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una frattura da stress del terzo osso metatarsale del piede destro che richiede un trattamento conservativo. Il giocatore effettuerà un ulteriore controllo radiografico fra 1 mese”.

Ritorno previsto dunque per il 9 marzo quando il Milan sarà impegnato nella trasferta di Lecce.