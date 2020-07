Milan, la Bild spiega il motivo del mancato arrivo di Rangnick

Dopo la vittoria fondamentale contro il Sassuolo, il Milan ha ufficializzato il rinnovo biennale di Stefano Pioli. L’allenatore emiliano rimarrà sulla panchina fino al giugno 2022 allontanando così lo spettro di Ralf Rangnick. Già durante il match SkySport aveva lanciato l’indiscrezione secondo cui il tedesco avrebbe rinnovato con la Red Bull e la conferma è arrivata poco dopo tramite le parole del suo agente.

BILD: “RANGNICK VOLEVA PIENI POTERI”

Intervistato da Milannews.it il giornalista della Bild Christian Falk ha spiegato alcuni motivi per i quali la trattativa tra Rangnick e il Milan è saltata: “Sapevamo che Rangnick stava esitando per la firma del contratto. Ma sapevamo anche che stava pensando molto alla sua presentazione, prevista nel giro di un paio di settimane. Quindi la notizia non è stato totalmente sorprendente, ma lo è stato il tempismo. Prima dei contatti e la trattativa col Milan l’obiettivo di Rangnick era la Premier League, e penso che lo sia ancora”. Ancora Falk: “Rangnick voleva avere pieni poteri nel club. Le tantissime critiche ricevute, comprese quelle di Maldini, lo hanno fatto riflettere sul fatto che potesse davvero mettere in atto le sue idee. Inoltre non gli è piaciuto che siano stati comprati giocatori che lui non voleva: nello specifico, non voleva Simon Kjaer“.