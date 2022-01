Milan, la carica di Leao: “Siamo pronti a vincere. E con Pioli…”

Parla l'attaccante portoghese

OBIETTIVO - Una crescita personale e di squadra che va di pari passo con le ambizioni del club: "Siamo più forti e più maturi dell’anno scorso, vincere il campionato è l’obiettivo, vogliamo vedere Milano tutta rossonera. Io sono giovane, ma in campo mi sento adulto, e lo stesso vale per tanti miei compagni. Pioli ripete a me, a Tonali e a Saelemaekers che siamo giovani ma solo per la carta d'identità". E ancora sul tecnico: "Pioli mi ha capito, sa che con i miei dribbling e i miei strappi posso fare la differenza. Prima con me curava molto l’aspetto tattico, ero più giovane e più indisciplinato. Ora non mi spiega molto, si fida di me, sa che faccio la mia parte anche quando il pallone ce l’hanno gli avversari. Mi dice di stare largo e di puntare l'uomo: per me diventa tutto più facile. Ho giocato anche da prima punta e da "10", sono pronto a rifarlo se serve, ma a sinistra è un’altra cosa. A Pioli ricordo Henry? Lo ringrazio per il paragone, parliamo di un grandissimo fuoriclasse. Io però voglio essere Rafa, voglio fare la mia strada".