Milan, la gaffe di Calabria che pensa all’Inter: “Se segno al Crotone mi tolgo la maglia… sono diffidato”

Davide Calabria pensa alla sfida contro l’Inter. Non lo dice apertamente ma le sue parole in diretta su Twitch tv sul canale AC Milan Talk fanno intendere che nella mente dell’esterno rossonero, tra i più positivi della stagione del Diavolo, ci sia già il derby di campionato con i nerazzurri. Chiacchierando con i fan, infatti, alla richiesta di un’esultanza speciale per la chat del noto social, il difensore ha risposto in modo molto curioso…

Calabria: “Se segno mi tolgo la maglia… sono diffidato”

“Se segno un gol lo dedico alla chat di Twitch, speriamo già questa domenica (con il Crotone, ndr)”, ha detto Calabria. “Come faccio a farvi capire che è per voi? Potrei togliere la maglietta dato che sono diffidato…”, ha affermato ridendo il giocatore del Diavolo. E in effetti, in caso di ammonizione, il giocatore salterebbe la sfida successiva in campionato contro lo Spezia, ma tornerebbe alla perfezione per il derby contro l’Inter. Una sorta di gaffe per il giocatore visto che da regolamento sarebbe vietato cercare l’ammonizioni allo scopo di “ripulire” il proprio tabellino dei cartellini…