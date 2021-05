Milan, la nuova maglia 2021-22 ispirata ad energia, creatività e stile di Milano

Presentata la nuova divisa home per la prossima stagione

Redazione ITASportPress

"Move like Milan". Questo il motto scelto dal Milan per presentare la nuova maglia home per la prossima stagione. Dal sito del club e dai profili ufficiali anche social ecco le immagini della divisa per l'annata 2021-22.

"PUMA ha presentato oggi il nuovo Home kit dell'AC Milan 2021/22 che sarà indossato dalle squadre femminili, maschili e giovanili. Per la prima volta nella storia della Serie A, sarà una squadra femminile a far debuttare in campo il nuovo Home kit di un Club, che sarà indossato dalla squadra femminile dell'AC Milan contro il Sassuolo nella penultima partita di Serie A il prossimo fine settimana. La squadra maschile vestirà il nuovo Home kit il 16 maggio contro il Cagliari a San Siro.

Il nuovo Home kit dell'AC Milan si ispira all'energia, alla creatività e allo stile di Milano. Il nuovo kit celebra il significato di "Move Like Milan", riflettendo la rapida accelerazione della cultura della città mentre Milano si reinventa. Nel rispetto della tradizione e dell'impegno per l'innovazione, 'Move Like Milan' significa muoversi con passione ed eleganza cercando di andare oltre al concetto di Club di calcio.

La maglia presenta le iconiche strisce rosse e nere del Milan reinterpretate in varie larghezze in un unico design simmetrico, celebrando l'equilibrio creativo tra tradizione e modernità che dà origine a una nuova Milano, dal campo, alle strade fino allo skyline della città.

Come un orizzonte di moderni grattacieli emerge nella città, così anche il nuovo state of mind della città. I milanesi stanno abbracciando le influenze internazionali a un ritmo sorprendente, puntando lo sguardo al futuro, desiderosi di innescare una nuova era di creatività e innovazione per la sempre elegante metropoli.

I due capitani della squadra femminile e maschile del Milan, Valentina Giacinti e Alessio Romagnoli, hanno condiviso i loro commenti sulla nuova divisa Home disegnata da PUMA". Queste le parole sul sito del club.

Milan, la nuova maglia: parlano i capitani

Giacinti ha dichiarato: "Sono davvero entusiasta di indossare questo kit in campo per la prima volta nella nostra prossima partita. Amo il design, moderno ma tradizionale, e il modo in cui è stato influenzato dalla città di Milano".

Romagnoli ha aggiunto: "Indossare i colori rossoneri giorno dopo giorno mi dà un immenso orgoglio. Il nuovo kit sembra davvero moderno e puoi esattamente vedere da dove è stata presa l'ispirazione per il design delle strisce: è una grande rappresentazione del nuovo skyline di Milano".

"L'AC Milan come Club è uno specchio dell'energia e dello spirito della città di Milano", ha dichiarato Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan. "Siamo molto orgogliosi di lanciare oggi il nostro nuovo Home kit e di farlo debuttare in campo per la prima volta con la nostra squadra femminile. Ancora una volta la nuova maglia di PUMA cattura la vera essenza del Milan, una miscela unica di calcio, moda e cultura che distingue davvero questo Club e questa città".

Fondata nel 2018, la squadra femminile dell'AC Milan rappresenta una nuova audace era nella ricca storia del Club e una parte importante della sua visione e del suo futuro: con identità, valori e obiettivi propri, la squadra ha già generato valore dentro e fuori dal campo dopo solo tre anni dalla sua creazione. Attraverso la piattaforma #SheMovesUs, PUMA abbraccia l'impegno del Club a sostenere e celebrare il calcio femminile presentando il nuovo Home kit in campo con la squadra femminile dell'AC Milan.

"Insieme, AC Milan e PUMA celebrano le donne che si muovono insieme per raggiungere e connettersi, attraverso lo sport, la cultura e i valori", ha affermato Matthias Baeumer, General Manager BU Teamsport di PUMA. "Il Milan è costruito su innovazione, comunità, integrità e inclusività e abbiamo voluto celebrare la rappresentanza di questo storico Club e la mutevole identità della città di Milano sia nel design delle nostre divise che nella nostra comunicazione, elevando la squadra femminile dell'AC Milan".

Per celebrare la campagna “Move Like Milan”, PUMA e AC Milan hanno abbracciato lo spirito creativo del Club e della città collaborando con tre università milanesi di design e moda per offrire una serie di workshop e masterclass di design, con la supervisione dei leader Creativi PUMA come mentori per la prossima generazione di giovani designer.

La nuova maglia Home dell'AC Milan combina il 100% di poliestere riciclato con l'avanzata tecnologia di termoregolazione dryCELL di PUMA per garantire vestibilità e mobilità senza compromessi, mantenendo la pelle sempre asciutta e con il massimo comfort. La maglia integra una struttura jacquard ultraleggera nella parte posteriore per migliorare la traspirabilità.

Il nuovo Home kit dell'AC Milan sarà disponibile, dall'11 maggio, online al sito PUMA.com, nei PUMA Store, negli official store AC Milan, store.milan.com e presso selezionati retailer in tutto il mondo.