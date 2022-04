Milan, la nuova maglia 2022-23: c’è un pensiero in ottica scudetto…

Indiscrezioni sul nuovo kit casalingo del Diavolo

Potrebbero esserci novità per quanto riguarda la prossima prima maglia del Milan per la stagione 2022-23 . Dopo le numerose anticipazioni uscite nel corso degli ultimi giorni. il noto sito Footyheadlines, specializzato nello svelare con largo anticipo i concept delle divise dei top club, ha confermato sul proprio sito quella che dovrebbe essere la nuova t-shirt del Diavolo.

Ancora targata Puma, nella maglia del Milan torneranno le classiche strisce rossonere verticali e saranno 9 partendo e finendo con il nero che diventerà il colore primario con il rosso secondario. Primario perché le strisce non arriveranno fino alle spalle, ma si fermeanno all'altezza del collo. Manica, colletto e spalle saranno totalmente color nero. Infine, sempre nelle maniche, spicca un particolare importante che potrebbe anche essere visto come di buon auspicio in ottica scudetto. Infatti, ecco il Tricolore italiano al bordo con cui si chiudono entrambe le maniche.