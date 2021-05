Milan, la promessa di Castillejo per la Champions

Il calciatore rossonero svela cosa farà se batteranno il Cagliari

Una partita che vale una stagione quella del Milan che ha a disposizione domenica sera contro il Cagliari a San Siro il primo match point per la Champions League. Lo sa bene Samu Castillejo, che ai microfoni di Sky Sport, spiega: "Le partite contro Juventus e Torino erano molto difficili, ma siamo riusciti a ottenere due risultati importanti con due ottime prestazioni. Siamo molto vicini all'obiettivo, manca ancora un passo e speriamo di farlo domenica nel nostro stadio contro il Cagliari. Pochi di noi hanno giocato la Champions League in carriera o hanno vinto qualcosa nel calcio. Per noi arrivare nei primi quattri posti avrebbe lo stesso valore di un trofeo".