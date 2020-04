Milan, l’agente di Conti: “Futuro al Milan? Non ho sentito nessuno…”

Andrea Conti al Milan non ha fatto intravedere tutto il suo potenziale. Complici anche gli infortuni, una volta lontano da Bergamo il laterale ha fatto fatica ad imporsi. Con la gestione Giampaolo Conti ha fatto fatica a rientrare nelle gerarchie e dopo l’arrivo di Pioli il suo minutaggio è sicuramente cresciuto.

RINNOVO – Bisognerà vedere però se il Milan vorrà puntare ancora sul giocatore. Il suo contratto è in scadenza nel 2022 e l’agente Mario Giuffredi starebbe spingendo per il rinnovo. Da quanto dichiarato però a MilanNews.it il procuratore non avrebbe ancora parlato con nessuno della dirigenza: “La stagione di Conti dobbiamo farla partire da quando è arrivato Pioli, con Giampaolo non ha mai giocato. Penso che sia il primo vero periodo di continuità dopo gli infortuni e a parte la gara col Genoa ha fatto intravedere che sta tornando il giocatore che tutti conosciamo. L’anno prossimo ci aspettiamo di rivederlo al 100%. Il rinnovo col Milan? Non ho sentito nessuno. Siamo disponibili a parlarne perché lui sta benissimo al Milan. Se il club vorrà parlarne, ne parleremo, ma non andremo a chiederlo”.