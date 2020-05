Milan, l’apertura di Rangnick: “Chiesta la mia disponibilità. L’avventura mi piace”

Arrivano conferme sulla panchina del Milan in vista della prossima stagione. Ralf Rangnick avrebbe dato l’ok quantomeno alla trattativa. Il manager che lavora per la Red Bull sarebbe stato designato per diventare il futuro mister del Diavolo e parlando alla Bild ha dato un netto segnale di apertura.

MI PIACE – “Il Milan ha chiesto la mia disponibilità e io ho informato la Red Bull. Ammetto che ci sono stati dei contatti con il mio agente ma con l’emergenza coronavirus sono sorte delle complicanze importanti che hanno inevitabilmente bloccato tutto”, ha detto Rangnick che poi si è sbilanciato: “L’anno prossimo alla guida del Milan? Non posso escluderlo completamente. L’avventura mi piace, anche se non deve trattarsi di una missione suicida”.