Milan-Lazio diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Milan-Lazio si gioca oggi mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 20.45. La sfida sarà valida per la 14^ giornata di Serie A e sarà l’ultimo appuntamento dell’anno prima della pausa di Natale. Padroni di casa a caccia di conferme in vetta, ospiti desiderosi di dare seguito al buon momento di forma.

Milan-Lazio, le probabili formazioni

Qualche dubbio di formazione e qualche assenza in entrambe le squadre. Milan che si affida a Donnarumma tra i pali. Calabria, Kalulu, Romagnoli, T. Hernandez in difesa. Centrocampo con Krunic, Calhanoglu mentre al servizio della punta ci saranno Saelemaekers, Brahim Diaz e Hauge. In assenza di Ibrahimovic e Rebic toccherà ancora a Leao giocare da centravanti. Lazio senza Acerbi in difesa: difficile il suo recupero. Inzaghi schiererà Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, T. Hernandez; Krunic, Calhanoglu; Saelemaekers, Brahim Diaz, Hauge; Leao.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Il match tra Milan e Lazio di oggi mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 20:45 sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con le app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure a dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita Milan-Lazio sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Per chi volesse vedere attraverso dispositivi mobili la gara, sarà possibile farlo in diretta streaming su tablet e smartphone, scaricando la app di DAZN per sistemi iOS e Android, e successivamente avviare l’evento selezionando la gara dal palinsesto. Oppure anche sul proprio pc o notebook, collegandosi semplicemente con il sito ufficiale del servizio.