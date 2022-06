Milan, le prime parole di Cardinale: “Odio perdere. Eccitato da questo scudetto”

Le parole del neo proprietario rossonero

PRIME SENSAZIONI - "Ho un po’ la sensazione che voi mi conosciate tutti, io un po' meno, ed è bello dare un viso alle parole. Mi scuso se non so parlare italiano, per me è una vergogna. Non solo io, anche mia mamma ha il cognome italiano. I miei nonni quando sono arrivati in America per integrarsi dovevano solo parlare inglese, è la ragione per cui non lo parlo in italiano ma farò del mio meglio per impararlo. Vorrei fare le congratulazioni a questa società, sono 25 anni che vivo il mondo dello sport, ma quello che è stato raggiunto qui è qualcosa di davvero incredibile. Abbiamo trascorso un paio d’ore a visitare il museo del Milan e ho visto quanti risultati sono stati raggiunti. Ho toccato con mano la storia di questo club, sono davvero tanti successi, che avete raggiunto tutti voi".