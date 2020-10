Milan, Leao avverte gli avversari: “Pensiamo davvero allo scudetto”

Il Milan non riesce a conquistare i tre punti contro la Roma, ma si consola consolidando la leadership in classifica. L’attaccante Leao analizza la prestazione dei rossoneri ai microfoni di Sky Sport: “Peccato perché abbiamo creato le occasioni per creare gol. Continuiamo il nostro cammino. Facciamo sul serio in testa alla classifica. Sono deluso perché abbiamo fatto di tutto per vincere la partita. Sono convinto che possiamo lottare per lo scudetto. Abbiamo una testa concentrata. Pensiamo solo a vincere e a restare in testa alla classifica. Ibrahimovic è un esempio per tutti noi giovani”.