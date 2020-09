Milan, Leao è in quarantena: l’ammissione via social, il club non smentisce

Primo caso di positività al Covid-19 in casa Milan? Nessuna conferma, ma c’è un sospetto lasciato emergere proprio da un tesserato rossonero. Si tratta di Leao, che via Twitter avrebbe ammesso di essere in quarantena. L’attaccante rossonero era stato coinvolto da un amico e nella chiacchierata virtuale il giocatore avrebbe lasciato intendere di essere in isolamento. Se così fosse, niente trasferta in Irlanda contro lo Shamrock Rovers in Europa League.

PRESA DI POSIZIONE

Il Milan, per il momento, non ha preso posizione di fronte a questa uscita. Dunque le l’evoluzione del caso creato dallo stesso Leao andranno seguite nelle prossime ore.