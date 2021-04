Milan, Leao esulta: “Importante vincere per ritrovare fiducia”

Rafael Leao riporta il sorriso in casa Milan. Dopo il pari contro la Sampdoria in casa, i rossoneri si riscattano e conquistano una vittoria importante sul campo del Parma con il punteggio di 3-1, con la rete dell’attaccante proprio in pieno recupero a chiudere la gara. Il successo permette di non lasciar scappare via l’Inter e di respingere l’assalto di Juventus e Atalanta, giunte alle spalle della squadra di Stefano Pioli.

LE PAROLE DI LEAO

Leao ha analizzato la prestazione del Milan ai microfoni di Sky Sport: “Mancano ancora tante partite. Questa gara è importante per noi, per continuare con fiducia. Penso che la nostra squadra abbia fatto un bel lavoro. Ho voluto dedicare il gol alla mia famiglia. Dobbiamo avere sempre la testa giusta. Siamo tutti felici per questi tre punti. Ibrahimovic? Sono cose che succedono. L’importante è aver lottato fino alla fine”.