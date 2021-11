Milan, Leao non fa drammi: “La sconfitta ci renderà più forti”

Rafael Leao analizza la sconfitta del Milan contro la Fiorentina

Il Milan incassa la prima clamorosa sconfitta in campionato. I rossoneri cedono sul campo della Fiorentina e non approfittano dello scontro diretto tra Inter e Napoli. Tra gli uomini di Stefano Pioli, però, non viene meno la fiducia. Lo ha confermato un post di Rafael Leao sui social. L'attaccante portoghese racconta le sue sensazioni: "Dura ma ci renderà solo più forti! Uniti fino alla fine arriveranno risultati migliori". Dunque massima fiducia nel lavoro della squadra, consapevoli che una battuta d'arresto non condizionerà il proseguo di campionato.