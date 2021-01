L’attaccante del Milan Rafael Leao ha analizzato ai microfoni di Sky la vittoria contro il Bologna: “La vittoria è meritata e siamo contenti. Rigori? Abbiamo tanti calciatori di qualità che sono in grado di fare gol. Scudetto? Siamo il Milan e giochiamo sempre per vincere, dobbiamo pensare partita dopo partita e magari vinciamo il campionato. La musica? Per me è un hobby, il calcio è la prima cosa ma quando ho tempo mi libero mi piace dedicarmi alle canzoni”.